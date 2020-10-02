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На главной площади Читы поселится Дед Мороз

На главной площади Читы поселится Дед Мороз
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Читы
Также в новогоднем городке установят два катка и горку со 7 скатами

На главной площади Читы в канун новогодних и рождественских праздников будет расположена резиденция Деда Мороза. Также на площади имени Ленина установят два катка общей площадью почти 700 квадратных метров льда, лыжню в форме цифры 8, более просторные, чем в прошлом году, помещения для обогрева и пункт проката инвентаря.

Кроме этого, там же будет построена горка, которая будет иметь семь скатов для комфорта и безопасности гостей праздника разных возрастов. На площади можно будет плотно пообедать горячими блюдами, а также полакомиться выпечкой и попить чай. Добавят праздничного настроения музыка, сияющие огни фонарей, яркая подсветка и традиционные ледовые скульптуры. Дополнительные пожелания и предложения по праздничному оформлению площади имени Ленина горожане могут отправить на электронную почту комитета культуры: кomitet@upr-kult.ru.

Площадь Декабристов под Новый год украсят в стиле сказок Пушкина: волшебная избушка и сияющие огни гирлянд в виде звёздного неба. Новогоднее оформление появится в детских садах, школах, на административных и прочих зданиях. Руководители предприятий и организаций, предприниматели, представители УК и ТОСов, общественники могут принять участие в городских конкурсах на праздничное оформление фасадов зданий, частных домов и прилегающих территорий. Об этом сообщает пресс-служба администрации Читы.
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