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Силач из Улан-Удэ стал абсолютным чемпионом Кубка Европы

Силач из Улан-Удэ стал абсолютным чемпионом Кубка Европы
Общество, 
Абсолютный чемпион Кубка Европы по армлифтингу Рафаэль Кулиев поделился, что на турнире была «заруба»

Улан-удэнец Рафаэль Кулиев, тренер по плаванию и фитнесу, обладатель нескольких силовых рекордов, показал блестящий результат на открытом Кубке Европы по жиму лёжа и армлифтингу, который завершился в Москве. Рафаэль стал абсолютным чемпионом в армлифтинге. Также он занял второе место в абсолютном зачёте (среди всех весовых категорий) в жиме лёжа.

По словам спортсмена, на открытом Кубке Европы спортсмены устроили настоящую «зарубу». Соревнования длились целых 14 часов.

- Подтвердил звание мастера спорта международного класса по армлифтингу и стал абсолютным чемпионом в этом виде, - поделился Рафаэль Кулиев.

В жиме лёжа, где улан-удэнец показал второй лучший результат среди всех участников, он выжал 160 кг. Пошёл и на попытку в 162,5 кг, но этот результат не засчитали, так как он не сделал положенную паузу.


Как сообщал «Байкал-Daily», для поездки на этот турнир, который закончился для него триумфально, Рафаэль собирал финансовую помощь. Оплатить нужно было не только проезд и проживание, но и стартовый взнос, а также допинг-контроль. Всего спортсмену нужно было порядка 50 тысяч рублей. «Денег собрал примерно 50%, остальное – сам», - поделился с «Байкал-Daily» новоиспечённый чемпион.

Победа Рафаэля Кулиева была предсказуема: он один из сильнейших представителей армлифтинга в стране. В конце 2019 года улан-удэнец сперва стал чемпионом мира по армлифтингу, а затем стал чемпионом Кубок мира.

Армлифтинг — относительно новый силовой вид спорта (первые официальные соревнования прошли в 2009 году), который набирает популярность. В буквальном переводе с английского языка означает «подъём рукой» - такое название полностью отражает суть этого вида. Спортсмен должен одной или двумя руками поднять большой вес, ничем не помогая себе. Для зрителей соревнования зрелищны, так как результат нельзя угадать по внешнему виду участников, ведь он зависит не от груды мышц, а именно от хвата кисти. Для атлетов это отличная возможность проработать отдельные виды мышц.

Хорошо выступил на открытом Кубке Европы ещё один представитель Бурятии, военнослужащий Росгвардии, капитан Дмитрий Колеватов. Он завоевал две золотые медали в отдельных дисциплинах – «Apollon axle» и «Block».

Дмитрий начал заниматься армлифтингом только в начале этого года. На данных соревнования он выполнил пока третий взрослый разряд.

- Я готовился к этим соревнованиям очень серьёзно, победа далась не совсем легко, так как соперники были все достойные и опытные. Моей целью было выполнить спортивный разряд, проверить свои силы и показать детям, на что способен их отец. Я доволен своим результатом, буду продолжать тренироваться и добиваться высоких результатов в данном виде спорта, - отметил Дмитрий Колеватов.

Следующая цель росгвардейца – разряд кандидата в мастера спорта.

спорт армлифтинг кубок Европы
 
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