Силач из Улан-Удэ стал абсолютным чемпионом Кубка Европы

В жиме лёжа, где улан-удэнец показал второй лучший результат среди всех участников, он выжал 160 кг. Пошёл и на попытку в 162,5 кг, но этот результат не засчитали, так как он не сделал положенную паузу.







Следующая цель росгвардейца – разряд кандидата в мастера спорта.





