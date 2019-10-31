Улан-удэнец стал чемпионом мира по армлифтингу

Армлифтинг — относительно новый силовой вид спорта (первые официальные соревнования прошли в 2009 году), который набирает популярность. В буквальном переводе с английского языка означает «подъём рукой» - такое название полностью отражает суть этого вида. Спортсмен должен одной или двумя руками поднять большой вес, ничем не помогая себе. Для зрителей соревнования зрелищны, так как результат нельзя угадать по внешнему виду участников, ведь он зависит не от груды мышц, а именно от хвата кисти. Для атлетов это отличная возможность проработать отдельные виды мышц.





- Жим штанги стоя вообще легко дался, так как там конкуренции, грубо говоря, вообще никакой не было. Может быть, был хорошо подготовлен. Поднял я 85 кг., далось достаточно легко, с большим запасом. Планировал 95 пожать, а может быть и 100 кг., но так как я уже выиграл, мне сказали, что смысла жать нету и завершили, - рассказал «Байкал-Daily» Рафаэль Кулиев.





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- Андрей Пичугин подтвердил своё звание мастера спорта международного класса. Он также поднял вес, равный этому нормативу, - добавил Кулиев.



