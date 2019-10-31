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Улан-удэнец стал чемпионом мира по армлифтингу

Улан-удэнец стал чемпионом мира по армлифтингу
Общество, 
Рекордсмен Рафаэль Кулиев стал лучшим в мире в трёх сложных дисциплинах

Улан-удэнец Рафаэль Кулиев, тренер по плаванию и фитнесу и обладатель нескольких рекордов, стал чемпионом мира по армлифтингу. Чемпионат проходил 26 и 27 октября в Москве.

Армлифтинг — относительно новый силовой вид спорта (первые официальные соревнования прошли в 2009 году), который набирает популярность. В буквальном переводе с английского языка означает «подъём рукой» - такое название полностью отражает суть этого вида. Спортсмен должен одной или двумя руками поднять большой вес, ничем не помогая себе. Для зрителей соревнования зрелищны, так как результат нельзя угадать по внешнему виду участников, ведь он зависит не от груды мышц, а именно от хвата кисти. Для атлетов это отличная возможность проработать отдельные виды мышц.


Рафаэль Кулиев выступал в весовой категории до 90 кг.

Улан-удэнец победил в трёх дисциплинах - в армлифтинге («Русская ось»), в движении русский хаб и в жиме штанги стоя.

Как он сам признаётся, особых усилий ему это не стоило.

- Жим штанги стоя вообще легко дался, так как там конкуренции, грубо говоря, вообще никакой не было. Может быть, был хорошо подготовлен. Поднял я 85 кг., далось достаточно легко, с большим запасом. Планировал 95 пожать, а может быть и 100 кг., но так как я уже выиграл, мне сказали, что смысла жать нету и завершили, - рассказал «Байкал-Daily» Рафаэль Кулиев.


Упражнение «Русская ось» не зря также называется «Ось Аполлона». Это специальный снаряд, с грифом диаметром 50 мм, что намного усложняет подъём, сильно увеличивая нагрузку на пальцы.

Рафаэль, вес которого 85 кг, поднял снаряд весом 160 кг – это максимум по нормативу.

- А русский хаб - довольно сложная дисциплина, там я тоже победил. Конкуренция была сильная, победить было тяжело, - поделился он.

Любопытно, что перед чемпионатом мира спортсмен ставил себе цель выполнить норматив кандидата в мастера спорта, но задачу намного перевыполнил.

- Выполнил аж самую наивысшую ступень – мастер спорта международного класса. В федерации, в которой мы выступали, выше уже ничего нет. Это ещё с запасом, я легко её выполнил, - пояснил Рафаэль Кулиев.

Рафаэлю к соревнованиям помогал готовиться Андрей Пичугин, победитель прошлогоднего чемпионата. Он занял два вторых места – движение эскалибур и русская ось.

Андрей выступал в категории до 110 кг, в дисциплине эскалибур спортсмен дебютировал и поднял вес 112,5 кг. В русской оси Андрей Пичугин поднял снаряд весом 180 кг, хотя в прошлом году – 190 кг. Это объясняется тем, что спортсмен «гонял» свой вес.

- Андрей Пичугин подтвердил своё звание мастера спорта международного класса. Он также поднял вес, равный этому нормативу, - добавил Кулиев.


Как сообщал «Байкал-Daily», в конце сентября был официально зарегистрирован мировой рекорд улан-удэнца по отжиманиям от пола. Кулиев за 30 секунд сделал 46 повторений на одной левой руке. Это второй мировой рекорд атлета – ранее он был признан обладателем самых сильных пальцев на планете.

Также в копилке спортсмена – пять рекордов России.

Летом Рафаэль со своим другом, ещё одним рекордсменом России Виталием Савчук приняли участие в кастинге популярного шоу Первого канала «Русский ниндзя». Оба улан-удэнца показали отличные результаты, так что вероятность того, что они попадут на телепроект, высока.

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