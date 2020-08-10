Он рассказал о встрече и дружбе со скульптором Геннадием Васильевым
7 августа в Улан-Удэ персональную выставку скульптора Геннадия Васильева посетил его знаменитый ученик Даши Намдаков. Он оставил в книге отзывов свои тёплые воспоминания, сообщает пресс-служба национального музея РБ.
- Я помню своё первое посещение мастерской Геннадия Георгиевича. Меня привёл к нему Эрдэм Лама… Я был в восторге, для меня скульпторы были богами. И вот, с того раза я стал учеником великого мастера. Через год Геннадий Георгиевич отправил меня в Красноярский художественный институт с рекомендацией к своему другу – Шиханову Ю. П., где я и закончил вуз. В Улан-Удэ каникулы проводил в мастерской у Геннадия Георгиевича и дружили всю жизнь. Волевой мастер. Великий Учитель и Друг, – написал в книге отзывов Даши Намдаков.
Напомним, юбилейная выставка выдающегося скульптора Геннадия Васильева «С любовью к жизни» (0+) начала работу с 17 июля в художественном музее имени Ц.С. Сампилова. На ней представлены скульптуры из дерева, маски и украшения из кости.
Даши Намдаков посетил в Улан-Удэ выставку своего учителя
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