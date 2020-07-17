В Улан-Удэ открылась юбилейная выставка Геннадия Васильева

Общество, Фото: пресс-служба национального музея РБ

Среди работ скульптора «Мальчик с птичкой», бюсты Модогоева и Балдынова, скульптурная группа «Олени»



С 17 июля в Улан-Удэ начала работу выставка выдающегося скульптора Геннадия Васильева «С любовью к жизни» (0+), посвящённая 80-летию со дня его рождения. На юбилейной выставке в художественном музее имени Ц.С. Сампилова представлены более 30 скульптор из дерева, масок и украшений из кости. Большинство из представленных работ находятся в частной коллекции семьи скульптора, несколько работ предоставили друзья семьи, одна скульптура привезена из музея МЧС Бурятии.



Геннадий Георгиевич Васильев (1940 – 2011 гг.) известен далеко за пределами республики. Среди его регалий звания заслуженного художника РСФСР, народного художника Бурятии, академика Российской Академии художеств. Такие работы мастера, как «Мальчик с птичкой», бюсты А.У. Модогоева и И.В. Балдынова, скульптурная группа «Олени», возвышающаяся над Селенгой, хорошо знакомы жителям республики.



Предками скульптора были кузнецы, а народный художник Бурятской АССР Р.С. Мэрдыгеев приходился ему родственником, поддержавшим влечение молодого Васильева к искусству.



С 1959 по 1962 годы Геннадий Васильев обучался художественной резьбе по кости в городе Ломоносов Архангельской области. После обучения он вернулся в Бурятию и столкнулся с проблемой нехватки материала: ни мамонтовой, ни моржовой кости здесь не было. Тогда же молодой скульптор познакомился с главным хранителем буддийской коллекции Ж. Жабоном из музея истории Бурятии имени М. Хангалова. Почти два года Геннадий Васильев помогал восстанавливать и реставрировать буддийские скульптуры. Встреча с Ж. Жабоном оказалась для скульптора решающей – тогда он и обратился к новому для себя материалу, прославившему его на весь мир – дереву.



- Васильев относится к кругу народных мастеров в самом высоком смысле этого слова. Его работы содержат в себе всё лучшее, оригинальное, глубоко родственное традициям бурятской народной скульптуры. На протяжении всего творчества художник обращался к теме детства, народных промыслов, бурятской и буддийской мифологии и другим, - сообщает пресс-служба национального музея Бурятии.

