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На выходные в Бурятии передали штормовое предупреждение

На выходные в Бурятии передали штормовое предупреждение
Общество,  Фото:pixabay.com
Прогнозируется шквалистый ветер и ливни

Синоптики объявили штормовое предупреждение на выходные.

По данным Бурятского гидрометцентра, 8-9 августа в республике ожидаются сильные дожди, сильные ливни, грозы, усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с.

В связи с этим возрастает риск возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, обусловленных авариями на объектах энергетики, жилищно-коммунального комплекса и затруднение движения на автомобильных дорогах.

- Уважаемые жители и гости республики! Соблюдайте правила безопасности! Не оставляйте детей без присмотра! Будьте внимательны и осторожны! – призывает ГУ МЧС по Бурятии.


штормовое предупреждение
 
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