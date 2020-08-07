На выходные в Бурятии передали штормовое предупреждение

Прогнозируется шквалистый ветер и ливни



Синоптики объявили штормовое предупреждение на выходные.



По данным Бурятского гидрометцентра, 8-9 августа в республике ожидаются сильные дожди, сильные ливни, грозы, усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с.



В связи с этим возрастает риск возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, обусловленных авариями на объектах энергетики, жилищно-коммунального комплекса и затруднение движения на автомобильных дорогах.



- Уважаемые жители и гости республики! Соблюдайте правила безопасности! Не оставляйте детей без присмотра! Будьте внимательны и осторожны! – призывает ГУ МЧС по Бурятии.





