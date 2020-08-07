Прогнозируется шквалистый ветер и ливни
Синоптики объявили штормовое предупреждение на выходные.
По данным Бурятского гидрометцентра, 8-9 августа в республике ожидаются сильные дожди, сильные ливни, грозы, усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с.
В связи с этим возрастает риск возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, обусловленных авариями на объектах энергетики, жилищно-коммунального комплекса и затруднение движения на автомобильных дорогах.
- Уважаемые жители и гости республики! Соблюдайте правила безопасности! Не оставляйте детей без присмотра! Будьте внимательны и осторожны! – призывает ГУ МЧС по Бурятии.
На выходные в Бурятии передали штормовое предупреждение
Общество, Фото:
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