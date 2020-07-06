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В Иркутске после снятия ограничений открылся Ботанической сад

В Иркутске после снятия ограничений открылся Ботанической сад
Общество,  Фото:pixabay.com
Особой популярностью у туристов пользовались розарий и корейский сад

В Иркутске после снятия ограничительных мер вновь открылся Ботанический сад Иркутского госуниверситета. В воскресенье здесь побывали первые посетители, сообщили в пресс-службе ИГУ.

— Всего за вчерашний день мы приняли около 100 человек, много было детей, — говорит заведующая Ботаническим садом ИГУ Светлана Сизых. — Шли они понемногу, равномерно в течение дня, поэтому соблюдать меры предосторожности, а это, в первую очередь, маски и социальная дистанция, не составляло особого труда. Конечно, посетители ходили по всей территории сада, гуляли в тени ореховой аллеи, но особой популярностью пользовались розарий и корейский сад.

Посещение Ботанического сада возможно только при соблюдении определённых правил. Так, кроме масочного режима и социальной дистанции потребуется соблюдать дистанцию между автомобилями на парковке — не менее пяти метров. Регламентировано нахождение в визит-центре (приобретение билетов) — не более двух человек, нахождение в одной оранжерее — не более пяти человек. Ограничено количество человек в экскурсии — не более пяти, при этом потребуется предварительная запись.



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