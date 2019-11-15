Жителей Бурятии вновь приглашают бесплатно обменять монеты на банкноты
Традиционная акция «Дни приёма монеты от населения» пройдёт во всех банковских офисах республики с 18 по 22 ноября 2019 года. Жители Бурятии смогут бесплатно обменять накопившиеся монеты на бумажные купюры. В некоторых банках за часть разменной мелочи можно получить редкие монеты из серии «Города России» номиналом 10 рублей, сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе Нацбанка Бурятии.
Главная цель акции - вернуть в обращение монеты, «лежащие без дела» в карманах, копилках, тумбочках у жителей Бурятии. «Дни приёма монеты» одновременно проходят во всех регионах Сибири.
- Интерес к мероприятию с каждым годом растёт - это радует. В апреле, за неделю акции банки бесплатно обменяли жителям республики почти четверть миллиона монет – в 5 раз больше, чем во время акции 2017 года. Если эти монеты сложить в столбик, получится денежная башня высотой 354 метра - на 30 метров выше Эйфелевой. Надеемся, что предстоящая акция не станет исключением и результаты будут ещё лучше, - поделилась Наталья Эйрих, управляющий региональным подразделением Банка России». – Примерно треть обмениваемых в дни акции денег – монеты самых мелких номиналов в 1, 5 и 10 копеек. Призываем жителей республики «проинвентаризировать» свои копилки: во время акции любую мелочь можно будет бесплатно обменять на банкноты и монеты, а в качестве приятного бонуса получить памятные деньги.
Условия акции каждый банк определяет самостоятельно. Узнать о том, остались ли в наличии памятные монеты, а также выяснить другие подробности обмена денег можно непосредственно в офисах кредитных организаций.
Жители Бурятии принесли в банки монет на четверть миллиона рублей
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