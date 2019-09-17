В Улан-Удэ сотрудники МЧС сыграли в мини-футбол

Победила на соревнованиях команда пожарно-спасательной части № 2



Сегодня состоялись соревнования по мини-футболу в зачёт спартакиады на кубок ветерана пожарной охраны Поликарпа Лаптева. На Центральном стадионе Улан-Удэ встретились 9 команд из числа сотрудников подразделений Главного управления, Центра управления в кризисных ситуациях, 1-го отряда Федеральной противопожарной службы по республике, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии.



По итогам игр места распределились следующим образом:



- I место – пожарно-спасательная часть № 2;

- II место – Главное управление МЧС России по Бурятии;

- III место – пожарно-спасательная часть № 3.



Победители первенства получили дипломы и переходящий кубок.



- Отличие мини-футбола от футбола – в тактике, размере поля и меньшем количестве игроков. Любой игрок задействован как в атаке, так и в обороне, - отметил заместитель начальника отдела организации службы и подготовки пожарно-спасательных и аварийно-спасательных формирований ГУ МЧС России по республике Дмитрий Луценко.



В течение года сотрудники МЧС соревнуются по разным видам спорта: это лёгкая атлетика, баскетбол, волейбол, шахматы, лыжные гонки, теннис, футбол, пожарно-прикладной и гиревой спорт.



По результатам всех состязаний определяется лучшая команда спортсменов.

