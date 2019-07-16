Забайкальский министр объяснил, почему Детские игры не проводятся в Бурятии

Общество, Фото: пресс-служба Минспорта Бурятии

Виноваты в этом другие крупные спортивные мероприятия



IX Международные детские спортивные игры – яркое событие в жизни юных спортсменов азиатской части России, Китая и Монголии – пройдут с 19 по 24 августа в Забайкальском крае. Изначально они должны были состояться в Бурятии, однако из-за финансовых накладок флаг Игр перешёл к Забайкалью, об этом сообщает газета «Чита Спортивная».



Осенью все СМИ, в том числе центральные, сообщили о том, что Международные детские спортивные игры принимает Республика Бурятия. Даже официальный флаг соревнований на закрытии VIII Международных детских спортивных игр, которые проходили в китайском городе Ордос, был передан руководителю делегации из Бурятии. Ответ на вопрос, как получилось, что Забайкальский край перехватил инициативу, дал министр физической культуры и спорта Забайкальского края Виталий Ломаев.



- Действительно, осенью в планах руководства Бурятии было проведение этих Игр. Однако оказалось, что в 2019 году спортивный календарь Республики Бурятии переполнен крупными мероприятиями и проведение этих Игр для них финансово накладно. Состоялись переговоры между главой Республики Бурятии и руководителем Забайкальского края Александром Осиповым, где Александр Михайлович выразил желание провести IX Международные детские спортивные игры на территории Забайкальского края. 26 марта в Физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ состоялась торжественная передача флага Международных детских спортивных игр Забайкальскому краю, - пояснил министр.



По словам Виталия Ломаева финансировать эти соревнования будет Правительство Забайкальского края. Взамен от Игр ждут результаты в виде привлечения молодёжи к занятиям физической культурой и спортом, развития олимпийских видов спорта, расширения международного сотрудничества и притока туристов в Забайкалье. Также на Игры ожидается приезд высоких гостей и знаменитых спортсменов.



К десяти видам спорта, которые были в программе проведения прошлогодних Игр (лёгкая атлетика, вольная борьба, бокс, дзюдо, настольный теннис, волейбол, плавание, стрельба из лука, мини-футбол, баскетбол), добавилась национальная бурятская борьба «Барилдаан». Игры будут проходить в ФОК ЗабГУ «Университет», на стадионе «Локомотив», в зале греко-римской борьбы СШОР № 2. Открытие пройдёт на стадионе «Юность», закрытие – во Дворце молодёжи «Мегаполис-Спорт». Соревнования по плаванию состоятся в бассейне «Дельфин», стрельба из лука – на Высокогорье.

