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В Бурятии двум продавцам выплачивали зарплату ниже МРОТ

В Бурятии двум продавцам выплачивали зарплату ниже МРОТ
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Возбуждено уголовное дело

Как выяснила прокурорская проверка, в Кяхтинском районе Бурятии генеральный директор общества выплачивала заработную плату продавцам продуктового магазина в размере ниже минимального размера оплаты труда. Два работника на протяжении шести и трёх месяцев соответственно при 35-часовой рабочей неделе получали в месяц заработную плату в размере восьми тысяч рублей.

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ «Выплата заработной платы свыше двух месяцев в размере ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда».

Проводится расследование, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии. 
прокуратура заработная плата

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