В Бурятии двум продавцам выплачивали зарплату ниже МРОТ

Возбуждено уголовное дело



Как выяснила прокурорская проверка, в Кяхтинском районе Бурятии генеральный директор общества выплачивала заработную плату продавцам продуктового магазина в размере ниже минимального размера оплаты труда. Два работника на протяжении шести и трёх месяцев соответственно при 35-часовой рабочей неделе получали в месяц заработную плату в размере восьми тысяч рублей.



По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ «Выплата заработной платы свыше двух месяцев в размере ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда».



Проводится расследование, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

