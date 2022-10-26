Возбуждено уголовное дело
Как выяснила прокурорская проверка, в Кяхтинском районе Бурятии генеральный директор общества выплачивала заработную плату продавцам продуктового магазина в размере ниже минимального размера оплаты труда. Два работника на протяжении шести и трёх месяцев соответственно при 35-часовой рабочей неделе получали в месяц заработную плату в размере восьми тысяч рублей.
По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ «Выплата заработной платы свыше двух месяцев в размере ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда».
Проводится расследование, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
В Бурятии двум продавцам выплачивали зарплату ниже МРОТ
Бизнес, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Бизнес, 25.10.2022
Пока подано лишь около 30 заявлений
Победители и призёры прошли в общенациональный финал конкурса
МегаФон подготовил сеть к началу туристического сезона на Эльбрусе
Объект готов всего на 1%
Бизнес, 21.10.2022
Первые 100 номеров планируют сдать в эксплуатацию в 2024 году
Бизнес, 21.10.2022
С начала года в республике на 20% увеличилось количество умных устройств, которыми ежедневно пользуются жители
Бизнес, 20.10.2022
МегаФон открывает обновлённый федеральный центр исследования и тестирования абонентского оборудования
Участники покажут свою продукцию на выставке в Улан-Удэ
На профильных рынках зачастую не хватает опытных специалистов
Объект ко времени сдачи в эксплуатацию не готов даже наполовину
Бизнес, 18.10.2022
Большегрузы разбивают дорогу при строительстве ЛЭП
Бизнес, 16.10.2022
Компания шьёт платья индивидуально для каждого ребёнка, а также предоставляет возможность взять платье на прокат
Бизнес, 13.10.2022
Азиатско-Тихоокеанский банк предлагает новую услугу – оформление кредита через приложение АТБ Мобайл
Бизнес, 12.10.2022
Горожане купили 30 тонн овощей и ягод
Бизнес, 11.10.2022
Полицейские изъяли более 50 литров алкоголя