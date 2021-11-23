Административный материал в суд направили сотрудники Роспотребнадзора
В Северо-Байкальском районе Бурятии за несоблюдение мер профилактики COVID-19 индивидуальному предпринимателю назначен штраф в 50 тысяч рублей.
- Судом рассмотрен административный материал территориального отдела Управления Роспотребнадзора в отношении индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в магазине «Мир одежды». В ходе проверки установлено, что в магазине не соблюдались профилактические мероприятия, - сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Бурятии.
Суд признал индивидуального предпринимателя виновным в совершении административного правонарушения по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ. Бизнесмена наказали штрафом в размере 50 тысяч рублей.
Постановление суда в законную силу пока не вступило.
В Бурятии бизнесмену назначили штраф за ковидные нарушения
Бизнес, Фото:
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