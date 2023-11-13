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Жительница Бурятии вонзила нож в толкнувшего её мужа

Жительница Бурятии вонзила нож в толкнувшего её мужа
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Женщину отправили в колонии 

Всё произошло в Бурятии ещё в июле. Вечером пьяная семейная пара повздорила, и муж толкнул свою жену в плечо. Та схватила кухонный нож, а после ударила супруга лезвием прямо в живот.

Вред здоровью мужчины оценили как тяжкий. Против нападавшей возбудили уголовное дело.

С учётом смягчающих обстоятельства злоумышленнице дали два с половиной года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Как сообщили на официальной странице судов обей юрисдикции Бурятии, приговор ещё не вступил в законную силу. 
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