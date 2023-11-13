Женщину отправили в колонии
Всё произошло в Бурятии ещё в июле. Вечером пьяная семейная пара повздорила, и муж толкнул свою жену в плечо. Та схватила кухонный нож, а после ударила супруга лезвием прямо в живот.
Вред здоровью мужчины оценили как тяжкий. Против нападавшей возбудили уголовное дело.
С учётом смягчающих обстоятельства злоумышленнице дали два с половиной года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Как сообщили на официальной странице судов обей юрисдикции Бурятии, приговор ещё не вступил в законную силу.
Жительница Бурятии вонзила нож в толкнувшего её мужа
Происшествия, Фото:
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