Её тушили трое пожарных
Возгорание произошло в минувшую субботу, 23 сентября. Днём в местности Байсан-Эбыр – это в трёх километрах от села Хоринск – вспыхнула свалка.
Горящий мусор тушили трое сотрудников пожарной части № 47. Предварительная причина уже известна – неосторожное обращение с огнём. Виновные неизвестны. Общая площадь возгорания составила сто квадратных метров, сообщает «Хоринск-инфо.24/7».
Возле райцентра в Бурятии загорелась свалка
Происшествия, Фото:
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