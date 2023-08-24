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Житель Бурятии заработал срок на Камчатке за кражу денег

Житель Бурятии заработал срок на Камчатке за кражу денег
Происшествия,  Фото:pexels.com
Парень перевёл себе 11 тысяч с чужого банковского счёта
 
Недавно перед судом в Петропавловске-Камчатском предстал 22-летний житель Бурятии, который незаконно воспользовался чужими средствами. Всё произошло ещё 23 апреля. Он был дома у знакомого и взял мобильник, принадлежавший другой гостье.

С помощью мобильного приложения молодой человек перевёл себе чужие деньги – 11 тысяч рублей, которыми после распорядился по своему усмотрению. Против него возбудили уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (Кража с банковского счёта).
 
На заседании парень полностью признал вину, раскаялся в содеянном и сообщил, что полностью возместил ущерб хозяйке телефона. При назначении наказания суд учёл характер и степень общественной опасности преступления, относящегося к категории тяжких, характеристику подсудимого и смягчающие обстоятельства.
 
В итоге ему дали семь месяцев лишения свободы. Приговор пока не вступил в законную силу, так что молодой человек вправе обжаловать его в течение 15 суток.
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