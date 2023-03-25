В Улан-Удэ столкнулись легковушка и микроавтобус

Происшествия, Фото: пресс-служба МВД по Бурятии

В результате ДТП за медицинской помощью обратились 6 человек



Сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства ДТП с участием автобуса



По предварительным данным, сегодня около 12 часов на ул. Кабанской произошло столкновение легкового автомобиля «Хонда» и автобуса «Фиат Дукато».



В результате ДТП за медицинской помощью обратились 6 человек - 2 человека из легковушки и 4 пассажира автобуса, в том числе двое несовершеннолетних 2009 года рождения, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.





