В результате ДТП за медицинской помощью обратились 6 человек
Сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства ДТП с участием автобуса
По предварительным данным, сегодня около 12 часов на ул. Кабанской произошло столкновение легкового автомобиля «Хонда» и автобуса «Фиат Дукато».
В результате ДТП за медицинской помощью обратились 6 человек - 2 человека из легковушки и 4 пассажира автобуса, в том числе двое несовершеннолетних 2009 года рождения, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В Улан-Удэ столкнулись легковушка и микроавтобус
Происшествия, Фото:
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