В Бурятии вора отправили за решётку

Молодой человек накупил продуктов почти на 11 тысяч рублей, расплачиваясь украденной картой



Житель Мухоршибирского района Бурятии признан виновным в краже.



В суде установлено, что ранее судимый за преступление против собственности 24-летний сельчанин украл из припаркованного незапертого автомобиля два сотовых телефона и визитницу с банковскими картами. С помощью карт, используя функцию бесконтактной оплаты, в тот же день он совершил покупки в продуктовых магазинах. Ущерб составил 10,7 тыс. рублей.



- Суд с учётом позиции государственного обвинителя в связи с наличием в действиях виновного опасного рецидива преступлений назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



Приговор вступил в законную силу.

