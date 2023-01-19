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В Бурятии вора отправили за решётку

В Бурятии вора отправили за решётку
Происшествия,  Фото:pixabay.com.
Молодой человек накупил продуктов почти на 11 тысяч рублей, расплачиваясь украденной картой

Житель Мухоршибирского района Бурятии признан виновным в краже.

В суде установлено, что ранее судимый за преступление против собственности 24-летний сельчанин украл из припаркованного незапертого автомобиля два сотовых телефона и визитницу с банковскими картами. С помощью карт, используя функцию бесконтактной оплаты, в тот же день он совершил покупки в продуктовых магазинах. Ущерб составил 10,7 тыс. рублей.

- Суд с учётом позиции государственного обвинителя в связи с наличием в действиях виновного опасного рецидива преступлений назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Приговор вступил в законную силу.
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