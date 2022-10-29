Возбуждено уголовное дело
Ночью 27 октября на одном из участков подземных горных работ в руднике «Ирокинда» обнаружено тело проходчика, получившего смертельные повреждения в результате обрушения горной массы с кровли выработки.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлёкшее смерть человека».
По предварительным данным, проходчик по заданию мастера в штольне выполнял работы по установке крепления сопряжения ленты, бурил отверстия, в которые вставлял анкера. При бурении очередного отверстия с кровли выработки произошло отслоение горной массы, которая обрушилась на работника и завалила его. В результате полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.
- По уголовному делу проведён осмотр места происшествия, зафиксирована обстановка в ленте, где производились работы. На предприятии изъята документация, касающаяся техники безопасности, и проведены допросы работников, горных мастеров. Установлено взаимодействие с межведомственной комиссией Забайкальского управления Ростехнадзора, которой параллельно осуществляется расследование несчастного случая на производстве, - сообщили в СУ СК РФ по Бурятии.
Также проводятся другие необходимые следственные действия и процессуальные мероприятия, направленные на установление полной картины происшествия и конкретных виновных лиц.
На руднике в Бурятии погиб рабочий
Происшествия, Фото:
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