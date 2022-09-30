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На вокзале в Иркутской области задержали закладчика героина

На вокзале в Иркутской области задержали закладчика героина
Происшествия,  Фото:Восточно-Сибирское ЛУ МВД России на транспорте
Наркосбытчика вычислили через женщину, купившую наркотики

В апреле на привокзальной площади станции Бирюсинск Иркутской области задержали 42-летнюю женщину. Служебная собака почуяла у неё наркотики. У женщины, действительно, нашли шприц с веществом.

Позже транспортные полицейские установили человека, который продал ей наркотик. Им оказался 46-летний ранее неоднократно судимый житель Тайшета.

- По версии следствия, мужчина реализовывал наркотики при помощи закладок, с использованием интернета. Накануне сбытчик был задержан стражами магистралей. Из незаконного оборота изъято более шести грамм героина, предназначенного для распространения кругу наркозависимых лиц, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте

Возбуждено шесть уголовных дел по статье «Незаконный сбыт наркотических средств». Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Наркосбытчику грозит до 20 лет лишения свободы. 
наркотики героин

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