Возгорания возникли по вине местных жителей
За прошедшие сутки, 20 сентября, в Бурятии проводились работы по тушению четырёх лесных пожаров. Они действовали в Баргузинском и Прибайкальском районах.
Все пожары возникли из-за неосторожного обращения людей с огнём.
- На тушении работали 104 человека из числа лесной охраны и пожарных-десантников. Задействовано 17 единиц лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнём, составила 6,9 га. Все лесные пожары ликвидированы, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
На утро 21 сентября новых возгораний в лесах республики не зарегистрировано.
В Бурятии потушили четыре лесных пожара
Происшествия, Фото:
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