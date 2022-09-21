21 сентября

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В Бурятии потушили четыре лесных пожара

В Бурятии потушили четыре лесных пожара
Происшествия,  Фото:из архива
Возгорания возникли по вине местных жителей

За прошедшие сутки, 20 сентября, в Бурятии проводились работы по тушению четырёх лесных пожаров. Они действовали в Баргузинском и Прибайкальском районах.

Все пожары возникли из-за неосторожного обращения людей с огнём.

- На тушении работали 104 человека из числа лесной охраны и пожарных-десантников. Задействовано 17 единиц лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнём, составила 6,9 га. Все лесные пожары ликвидированы, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

На утро 21 сентября новых возгораний в лесах республики не зарегистрировано.

лесные пожары

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