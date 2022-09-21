В Бурятии потушили четыре лесных пожара

Происшествия, Фото: из архива

Возгорания возникли по вине местных жителей



За прошедшие сутки, 20 сентября, в Бурятии проводились работы по тушению четырёх лесных пожаров. Они действовали в Баргузинском и Прибайкальском районах.



Все пожары возникли из-за неосторожного обращения людей с огнём.



- На тушении работали 104 человека из числа лесной охраны и пожарных-десантников. Задействовано 17 единиц лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнём, составила 6,9 га. Все лесные пожары ликвидированы, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



На утро 21 сентября новых возгораний в лесах республики не зарегистрировано.



