В Забайкалье шизофреник разобрал часть железной дороги

Мужчина собирался сдать детали на металл



В Забайкальском крае завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Чернышевского района, который разобрал часть железной дороги. Об этом сообщили в Восточно-Сибирском ЛУ МВД на транспорте.



Как выяснилось, обвиняемый страдает психическим расстройством – шизофренией. Однако, этот факт не позволит ему избежать наказания, вероятнее всего, мужчину ждёт принудительное лечение в спец диспансере.



Фигурант уголовного дела украл 82 железнодорожные подкладки и 256 костылей. Суммарный ущерб составил более восьми тысяч рублей.



Украденное мужчина складировал в ограде своего дома, планируя в дальнейшем сдать металл в пункт приёма. Там он и был пойман сотрудниками полиции.





