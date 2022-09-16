Мужчина собирался сдать детали на металл
В Забайкальском крае завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Чернышевского района, который разобрал часть железной дороги. Об этом сообщили в Восточно-Сибирском ЛУ МВД на транспорте.
Как выяснилось, обвиняемый страдает психическим расстройством – шизофренией. Однако, этот факт не позволит ему избежать наказания, вероятнее всего, мужчину ждёт принудительное лечение в спец диспансере.
Фигурант уголовного дела украл 82 железнодорожные подкладки и 256 костылей. Суммарный ущерб составил более восьми тысяч рублей.
Украденное мужчина складировал в ограде своего дома, планируя в дальнейшем сдать металл в пункт приёма. Там он и был пойман сотрудниками полиции.
В Забайкалье шизофреник разобрал часть железной дороги
Происшествия, Фото:
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