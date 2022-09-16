Житель Бурятии украл гитару у племянницы

Деньги мужчина пропил



Днём 11 сентября в дежурную часть отдела полиции поступило заявление о краже гитары от 23-летней жительницы посёлка Заиграево в Бурятии. Ущерб она оценила в пять тысяч рублей.



Полицейские раскрыли кражу. Вором оказался 33-летний дядя девушки, который живёт с ней в одном доме. Мужчина ранее не раз был судим за имущественные преступления, а также за наркопреступления.



Выяснилось, что гитару он продал, а все деньги потратил, в том числе на спиртное.



- Преступление подозреваемый совершил, будучи условно осуждённым за кражу. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса «Кража», - сообщили в МВД по Бурятии.



