Виновник ДТП долго не хотел выплачивать ущерб
Судебные приставы Бурятии взыскали с виновника аварии ущерб, причинённый улан-удэнке в результате ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.
В аварию женщина попала по вине водителя автомобиля, не уступившего дорогу на перекрёстке. Машину улан-удэнки сильно повредило. Взыскивать ущерб ей пришлось через суд.
Страховая компания свою задолженность в размере свыше 124 тысяч рублей оплатила сразу же. Однако сам виновник ДТП не торопился оплачивать установленный судом материальный ущерб в размере 453 тысяч рублей.
После должник и вовсе переехал в Сочи и устроился там на работу.
Пристав из Бурятии всё же нашёл мужчину и вынес постановление об удержании задолженности из заработной платы. Это позволило погасить 20% задолженности. После чего должник вернулся в Улан-Удэ и возместил оставшуюся сумму пострадавшей на приёме у судебного пристава.
На сегодняшний день задолженности возмещены в полном объёме.
Бурятские приставы виновника ДТП нашли в Сочи
Происшествия, Фото:
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