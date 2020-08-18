Бурятские приставы виновника ДТП нашли в Сочи

Виновник ДТП долго не хотел выплачивать ущерб



Судебные приставы Бурятии взыскали с виновника аварии ущерб, причинённый улан-удэнке в результате ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.



В аварию женщина попала по вине водителя автомобиля, не уступившего дорогу на перекрёстке. Машину улан-удэнки сильно повредило. Взыскивать ущерб ей пришлось через суд.



Страховая компания свою задолженность в размере свыше 124 тысяч рублей оплатила сразу же. Однако сам виновник ДТП не торопился оплачивать установленный судом материальный ущерб в размере 453 тысяч рублей.



После должник и вовсе переехал в Сочи и устроился там на работу.



Пристав из Бурятии всё же нашёл мужчину и вынес постановление об удержании задолженности из заработной платы. Это позволило погасить 20% задолженности. После чего должник вернулся в Улан-Удэ и возместил оставшуюся сумму пострадавшей на приёме у судебного пристава.



На сегодняшний день задолженности возмещены в полном объёме.







