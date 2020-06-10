Девочка скончалась на месте
В Еравнинском районе Бурятии в результате ДТП погибла двухлетняя девочка.
По предварительным данным сегодня около двух часов дня в селе Сосново-Озерское 33-летний водитель «ЗИЛ-130» (автомашина с цистерной для доставки воды) при движении задним ходом наехал на двухлетнюю девочку.
От полученных травм она скончалась на месте происшествия.
Родители ребёнка находились рядом.
Водитель освидетельствован, состояние опьянения не установлено.
В настоящий момент сотрудники полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Госавтоинспекция призывает родителей не оставлять без внимания детей в опасной близости от транспортных средств.
Как сообщал «Байкал-Daily», вечером 7 июня в микрорайоне Забайкальский пьяный водитель сбил двух 13-летних девочек, одна из них скончалась на месте. На мужчину возбуждено уголовное дело, он взят под стражу.
В Бурятии водовоз насмерть задавил двухлетнюю девочку
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Он ушёл гулять, не вернулся и был объявлен в розыск
Девочка скончалась на месте
Медесодержащие детали были украдены с территории завода
Вода может выйти на пойму в пониженной местности
Молодой человек стащил карты из карманов приоткрытой двери машины
Грабитель-рецидивист освободился из колонии в мае
Жертвы тулунского маньяка рассказали в фильме свои истории
У женщины снизилось зрение
Убийцу признали невменяемым
Пенсионер, опасаясь расправы, не стал обращаться в полицию
Подросток пропал из поля зрения родителей на несколько минут
Дело расследовало УФСБ
Таковы данные с начала 2020 года
Им удалось выкопать 200 килограмм корня растения
За сутки в Бурятии прибавилось более 60 заражённых