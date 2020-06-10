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В Бурятии водовоз насмерть задавил двухлетнюю девочку

В Бурятии водовоз насмерть задавил двухлетнюю девочку
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Девочка скончалась на месте

В Еравнинском районе Бурятии в результате ДТП погибла двухлетняя девочка.

По предварительным данным сегодня около двух часов дня в селе Сосново-Озерское 33-летний водитель «ЗИЛ-130» (автомашина с цистерной для доставки воды) при движении задним ходом наехал на двухлетнюю девочку.

От полученных травм она скончалась на месте происшествия.

Родители ребёнка находились рядом.

Водитель освидетельствован, состояние опьянения не установлено.

В настоящий момент сотрудники полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Госавтоинспекция призывает родителей не оставлять без внимания детей в опасной близости от транспортных средств.

Как сообщал «Байкал-Daily», вечером 7 июня в микрорайоне Забайкальский пьяный водитель сбил двух 13-летних девочек, одна из них скончалась на месте. На мужчину возбуждено уголовное дело, он взят под стражу.
ДТП смерть
 
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