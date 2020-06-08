Пьяный водитель сбил двух девочек, выехав на тротуар
В Улан-Удэ возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего местного жителя, накануне сбившего двух девочек, одну насмерть. На него возбуждено дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем и находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее смерть человека».
По данным следствия, 7 июня улан-удэнец распивал спиртное со знакомыми в микрорайоне Забайкальский. Вечером нетрезвый мужчина сел за руль своего автомобиля «Mazda Familia» и поехал в магазин.
Двигаясь на высокой скорости по улице Совхозная, мужчина не справился с управлением, выехал на тротуар и сбил шедших по нему двух 13-летних девочек, которые возвращались домой. От полученных повреждений одна из школьниц скончалась на месте происшествия. Вторая девочка с многочисленными травмами доставлена в больницу.
Также пострадал пассажир, находившийся в машине.
При медицинском освидетельствовании у водителя в организме обнаружен алкоголь. После медицинской помощи, которая не потребовала госпитализации, мужчина сразу задержан и помещён в изолятор, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
- В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого мужчины меры пресечения в виде содержания под стражей и предъявлении ему обвинения. По уголовному делу проводится весь комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление полной картины происшествия и сбор доказательственной базы, - заключили в Следкоме.
В Улан-Удэ водителя, сбившего насмерть девочку, взяли под стражу
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