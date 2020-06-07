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В Улан-Удэ пьяный водитель сбил девочек, одна погибла

В Улан-Удэ пьяный водитель сбил девочек, одна погибла
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Смертельный наезд произошёл вечером в воскресенье

В воскресенье, 7 июня, около 19.30 часов в микрорайоне Забайкальский в Улан-Удэ сбили двух 13-летних девочек, одна из них погибла. Виновник аварии – 40-летний водитель «Мазды», предположительно, пьяный.

- Водитель автомобиля «Мазда», предположительно следуя в состоянии алкогольного опьянения, на ул. Совхозная в районе дома номер 8 совершил наезд на двух несовершеннолетних пешеходов - девочек 2007 года рождения. Одна из них от полученных травм скончалась на месте происшествия, вторая с тяжёлыми травмами госпитализирована в медицинское учреждение, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

В настоящее время на месте работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.




Как сообщал «Байкал-Daily», в 2019 году на дорогах Бурятии произошло 175 ДТП с участием детей. В результате этих происшествий погибли девять несовершеннолетних, 193 ребёнка получили травмы различной степени тяжести.



ДТП смерть
 
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