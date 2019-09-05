В Улан-Удэ женщина-водитель умерла от остановки сердца

Перед смертью женщина врезалась в четыре автомобиля
Сегодня в первом часу дня на парковке в центре Улан-Удэ, напротив Гостиных рядов скончалась женщина-водитель. По словам очевидцев, погибшей на вид лет 40-50.
Водитель ехала на «Хонде Инспайр» по парковке, когда ей внезапно стало плохо. Машина повернула направо и совершила столкновение сразу с четырьмя припаркованными автомобилями. Водитель потеряла сознание.
На место прибыла бригада «скорой» - медики пытались реанимировать женщину, но безуспешно. Она скончалась на месте, не приходя в сознание, от остановки сердца. Точная причина смерти будет установлена позже.
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