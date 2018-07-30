В Улан-Удэ пьяный мужчина пострадал в горящем автомобиле

Владельца автомобиля госпитализировали в больницу

Накануне, 29 июля, в начале шестого утра в микрорайоне Левый берег в Улан-Удэ на улице Грачевская загорелся автомобиль «ВАЗ 2114».23-летний владелец машины был в шоковом состоянии госпитализирован в БСМП с термическими ожогами лица и кистей рук 2-3 степени. Кроме того, мужчина был пьян.Автомобиль сгорел дотла. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём. Пламя потушили за 10 минут четыре человека и одна единица техники, сообщают оперативные службы города.