В Улан-Удэ пьяный мужчина пострадал в горящем автомобиле

Владельца автомобиля госпитализировали в больницу
Накануне, 29 июля, в начале шестого утра в микрорайоне Левый берег в Улан-Удэ на улице Грачевская загорелся автомобиль «ВАЗ 2114».
23-летний владелец машины был в шоковом состоянии госпитализирован в БСМП с термическими ожогами лица и кистей рук 2-3 степени. Кроме того, мужчина был пьян.
Автомобиль сгорел дотла. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём. Пламя потушили за 10 минут четыре человека и одна единица техники, сообщают оперативные службы города.
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