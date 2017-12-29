Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

29 Декабря

28 Декабря

Популярное

Улан-удэнка нашла отрубленную ногу в мусорном баке

Улан-удэнка нашла отрубленную ногу в мусорном баке
Происшествия,  29.12.2017 10:28 Фото:СУ СКР по Бурятии
Убийца выкинул в мусорный бак вместе с расчленённым телом пакет с номером своего телефона

Днём 28 декабря жительница ПВЗ увидела фрагмент человеческой ноги в мусорном баке возле одного из домов по улице Октябрьская в Улан-Удэ. Женщина тут же обратилась в полицию. Приехавшие полицейские и следователи обнаружили в мусорных баках два полиэтиленовых пакета с фрагментами расчленённого тела. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.

- При пристальном исследовании пакетов следователи увидели, что на одном из них шариковой ручкой написан номер мобильного телефона. При проверке выяснилось, что его владелец – 27-летний молодой человек, проживает в ближайшем доме. В ходе осмотра его квартиры на балконе были обнаружены мешки и пакеты с недостающими фрагментами человеческого тела, - уточнили в Следственном комитете.

По данным следствия, подозреваемый молодой человек проживал один. 13 декабря 2017 года к нему в гости пришёл знакомый, с которым они начали распивать спиртные напитки. В ходе застолья из-за малозначительного повода между ними произошла ссора, в ходе которой хозяин квартиры при помощи ножа расправился с собутыльником.

Затем он вытащил тело на балкон, дождался, когда оно заледенеет и затем расчленил при помощи ножовки. Фрагменты злоумышленник разложил по пакетам, часть из которых уже успел выбросить в мусорные баки. Но по невнимательности молодой человек не заметил написанный на одном из пакетов, который ранее использовался для посылки, номер своего мобильного телефона.

- В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в СУ СКР по Бурятии.
убийство
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии студент украл продукты питания
Происшествия, 29.12.2017
Он проник в чужую квартиру, подобрав ключи от замка
Пьяный улан-удэнец сломал рёбра обматерившей его женщине
Пьяный улан-удэнец сломал рёбра обматерившей его женщине
Происшествия, 29.12.2017
Мужчину отправили в колонию строгого режима
Застрявшую на трассе в Бурятии фуру освободили из снежного плена
Застрявшую на трассе в Бурятии фуру освободили из снежного плена
Происшествия, 29.12.2017
Водитель большегруза прожил несколько дней в машине, которую занесло в кювет
Улан-удэнка нашла отрубленную ногу в мусорном баке
Улан-удэнка нашла отрубленную ногу в мусорном баке
Происшествия, 29.12.2017
Убийца выкинул в мусорный бак вместе с расчленённым телом пакет с номером своего телефона
Жительница Иркутской области заплатила любовнику 40 тысяч за убийство мужа
Жительница Иркутской области заплатила любовнику 40 тысяч за убийство мужа
Происшествия, 29.12.2017
После убийства женщина пыталась всячески отвести от себя подозрения
В Бурятии будут судить начальника, по вине которого каток раздавил человека
В Бурятии будут судить начальника, по вине которого каток раздавил человека
Происшествия, 29.12.2017
Мужчина допустил к работе машиниста катка, у которого не был прав на управление спецтехникой
В пригороде Улан-Удэ поймали браконьера с тремя косулями
Происшествия, 29.12.2017
25 декабря в нескольких километрах от села Хурумша Иволгинского района, был задержан браконьер
В Бурятии мужчину сбили на «зебре»
В Бурятии мужчину сбили на «зебре»
Происшествия, 29.12.2017
59-летний мужчина получил тяжёлые травмы
В Бурятии нашли двух убитых изюбрей
В Бурятии нашли двух убитых изюбрей
Происшествия, 29.12.2017
Браконьеры бросили туши и сбежали
Маньяку Михаилу Попкову из Ангарска продлили срок под стражей
Происшествия, 29.12.2017
Срок продлён до июня.Уголовное дело рассмотрят в частично закрытом судебном заседании
Из Бурятии везли марихуану в паке «Спасибо, удачного дня»
Происшествия, 28.12.2017
Перевозчиков марихуаны из Бурятии задержали в Слюдянке
Бешенство вплотную приблизилось к Улан-Удэ
Бешенство вплотную приблизилось к Улан-Удэ
Происшествия, 28.12.2017
Заболевание зафиксировано уже в четырёх районах республики, в том числе, Тарбагатайском, прилегающем к столице Бурятии  

Реплика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^