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Улан-удэнка нашла отрубленную ногу в мусорном баке
Происшествия, 29.12.2017 10:28 Фото:
Убийца выкинул в мусорный бак вместе с расчленённым телом пакет с номером своего телефона
Днём 28 декабря жительница ПВЗ увидела фрагмент человеческой ноги в мусорном баке возле одного из домов по улице Октябрьская в Улан-Удэ. Женщина тут же обратилась в полицию. Приехавшие полицейские и следователи обнаружили в мусорных баках два полиэтиленовых пакета с фрагментами расчленённого тела. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.
- При пристальном исследовании пакетов следователи увидели, что на одном из них шариковой ручкой написан номер мобильного телефона. При проверке выяснилось, что его владелец – 27-летний молодой человек, проживает в ближайшем доме. В ходе осмотра его квартиры на балконе были обнаружены мешки и пакеты с недостающими фрагментами человеческого тела, - уточнили в Следственном комитете.
По данным следствия, подозреваемый молодой человек проживал один. 13 декабря 2017 года к нему в гости пришёл знакомый, с которым они начали распивать спиртные напитки. В ходе застолья из-за малозначительного повода между ними произошла ссора, в ходе которой хозяин квартиры при помощи ножа расправился с собутыльником.
Затем он вытащил тело на балкон, дождался, когда оно заледенеет и затем расчленил при помощи ножовки. Фрагменты злоумышленник разложил по пакетам, часть из которых уже успел выбросить в мусорные баки. Но по невнимательности молодой человек не заметил написанный на одном из пакетов, который ранее использовался для посылки, номер своего мобильного телефона.
- В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в СУ СКР по Бурятии.
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