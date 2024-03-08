Он состоится в это воскресенье
10 марта в Улан-Удэ пройдёт открытый чемпионат Бурятии по бодибилдингу «Baikal Golden Stars». Соревнования состоятся в концертно-театральном центре «Феникс».
Аккредитацию участников проведут завтра, 9 марта, с 15:00 до 17:00 здесь же. К участию в чемпионате допускаются юноши и девушки до 18 лет, юниоры и юниорки до 23 лет, «взрослые» – мужчины и женщины старше 23 лет и «мастера» – женщины старше 35 лет.
Спортсмены могут заявляться в несколько дисциплин и категорий. Количество категорий может быть пересмотрено в зависимости от количества заявленных участников. При достаточном количестве участников в дисциплинах количество категорий будет увеличено.
Победителей наградят кубками, медалями и призовыми сертификатами. Женщины получат короны ручной работы. Также состоится награждение за «Лучшую произвольную программу», сообщает федерация болибилдинга РБ.
Возрастное ограничение: 0+.
В Улан-Удэ проведут чемпионат Бурятии по бодибилдингу
Общество, Фото:
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