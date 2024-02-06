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Улан-Удэ оказался в топе городов ДФО по качеству общественного транспорта

Улан-Удэ оказался в топе городов ДФО по качеству общественного транспорта
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru

Столица Бурятии на четвёртом месте

Группа компаний SIMETRA подготовила четвёртый рейтинг городов России по качеству общественного транспорта. В этом году исследовали уже сто городов, а также Москву и Санкт-Петербург (вне общего списка). Рейтинг составлен по данным на конец третьего квартала 2023 года.

Как сообщал «Байкал-Daily», в общем списке Улан-Удэ занял 54 место, набрав 54,3 балла. А вот среди столиц субъектов Дальневосточного федерального округа (ДФО) город на твёрдой четвёртой позиции.

Перовое место в ДФО у Южно-Сахалинска (14 место в общем зачёте, 66,3 балла).

На втором Владивосток (20, 62,1).

На третьем Петропавловск-Камчатский (26, 59,9.).

Четвёртая позиция за Улан-Удэ (54, 54,3).

На пятом месте Хабаровск (58, 53,5).

На шестой строчке Чита (63, 52,4).

На седьмой Благовещенск (67, 51,5).

Замыкает список столиц субъектов РФ в ДФО на восьмом месте Якутск (77, 48,8).

Анадырь (Чукотский автономный округ), Биробиджан (Еврейская автономная область) и Магадан (Магаданская область) в исследовании не представлены.

Из других городов Дальнего Востока Комсомольск-на-Амуре (Хабаровский край) занял 96-е место в общем рейтинге (41,4 балла), а Уссурийск (Приморский край) – 99-е (35,8 баллов) из ста.

общественный транспорт ДФО Дальний Восток рейтинг

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