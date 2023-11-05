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В Улан-Удэ военного, собравшего три «уголовки», отправили в колонию

В Улан-Удэ военного, собравшего три «уголовки», отправили в колонию
Общество,  Фото:pexels.com
Контрактник проведёт за решёткой три с половиной года

В конце октября перед Улан-Удэнским гарнизонным военным судом предстал служащий по контракту военный, ранее дважды судимый. В апреле он уже во второй раз попался на пьяной езде – до этого за вождение в нетрезвом виде мужчина получил административку.

В мае контрактник незаметно забрал себе чужой мобильник, выпавший из кармана пассажира автобуса. А в начале июня отправился в самоволку и почти месяц не являлся на службу без уважительных причин.

По совокупности приговоров ему дали три с половиной года лишения свободы в исправительной колонии общего режима, оштрафовали на 200 тысяч рублей и на три года запретили садиться за руль. Приговор пока не вступил в законную силу.

военнослужащие пьяная езда кража уголовное дело суд

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