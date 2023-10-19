В Бурятии осуждённые сыграли в мини-футбол

Общество, Фото: УФСИН по РБ

Игроков наградили грамотами



В честь празднования Дня отца в лечебно-исправительном учреждении №5 в Мухоршибирском районе Бурятии состоялся турнир по мини-футболу среди осуждённых.



- Участники показали достойную подготовку. В ходе матчей произошло много красивых моментов, которые дали игрокам вдохновение для упорной борьбы, - сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.



Администрация учреждения наградила грамотами активных игроков и команду победителей.

