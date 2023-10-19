Игроков наградили грамотами
В честь празднования Дня отца в лечебно-исправительном учреждении №5 в Мухоршибирском районе Бурятии состоялся турнир по мини-футболу среди осуждённых.
- Участники показали достойную подготовку. В ходе матчей произошло много красивых моментов, которые дали игрокам вдохновение для упорной борьбы, - сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
Администрация учреждения наградила грамотами активных игроков и команду победителей.
В Бурятии осуждённые сыграли в мини-футбол
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