Детсады в Чите по суду обязали установить замки безопасности на окнах

Нарушения были выявлены в 16 детских садах



После вмешательства прокуратуры в Чите окна в детских садах оборудуют специальными замками безопасности.



- При проверке установлено, что в 16 детских садах Черновского района Читы не принимались меры по оборудованию зданий устройствами, предотвращающими падение детей из окон, - сообщила пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.



Прокуратура внесла в адрес заведующих детскими садами представления, однако нарушения не устранили из-за отсутствия средств.



В связи с этим прокуратура подала исковые заявления в суд, требуя от дошкольных учреждений установить замки безопасности на окнах зданий, а администрацию Читы профинансировать работы.



На данный момент требования полностью выполнены в девять учреждениях, а исполнение судебных решений по оставшимся семи учреждениям находится на контроле.







