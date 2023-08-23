Нарушения были выявлены в 16 детских садах
После вмешательства прокуратуры в Чите окна в детских садах оборудуют специальными замками безопасности.
- При проверке установлено, что в 16 детских садах Черновского района Читы не принимались меры по оборудованию зданий устройствами, предотвращающими падение детей из окон, - сообщила пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.
Прокуратура внесла в адрес заведующих детскими садами представления, однако нарушения не устранили из-за отсутствия средств.
В связи с этим прокуратура подала исковые заявления в суд, требуя от дошкольных учреждений установить замки безопасности на окнах зданий, а администрацию Читы профинансировать работы.
На данный момент требования полностью выполнены в девять учреждениях, а исполнение судебных решений по оставшимся семи учреждениям находится на контроле.
Детсады в Чите по суду обязали установить замки безопасности на окнах
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