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Заммэра Улан-Удэ о теплотрассе №3: «Сложности были, но всё удалось отработать»

Заммэра Улан-Удэ о теплотрассе №3: «Сложности были, но всё удалось отработать»
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Проливные дожди сильно повлияли

Завершается масштабная реконструкция теплотрассы №3, которую очень ждут жители Железнодорожного и части Советского района города. Заместитель мэра - председатель комитета по строительству администрации Улан-Удэ Татьяна Матвеева рассказала, с какими сложностями пришлось столкнуться во время работ.

По её словам, на проект сильно повлияли проливные дожди. Но работа из-за них не останавливалась.

- Мы делали навесы на участках. Но всё равно пробивало, люди были мокрые, поэтому приняли решение: в целях технической безопасности ночное время не работать. Сейчас по всем лоткам у нас стоят палатки на случай дождя. Также сделали водоотвод. Потому что, когда ливни начались, у нас начало все размывать. Даже трубы сносило в лотках и все было заилено. Мы два раза полностью вычищали лотки лопатами – два дня чистили трассировку. А на последнем участке вода потоком стекала в траншею - ставили помпы и вакуумки и в круглосуточном режиме все откачивали. Конечно, это задержка производства.

Ещё одна проблема – неучтённые инженерные сети на всем протяжении участка, которых нет на картах.

- Последствия 90-х годов в виде неучтённых частных коммуникаций осложняют работы на всех объектах. И здесь это потребовало от нас больше времени и усилий. Как говорится, строить новое проще, чем переделывать имеющееся – постоянно возникающие сложности сдвигали график, - сказала Татьяна Матвеева.

Впрочем, многих проблем удалось избежать. К примеру, верное решение было принято на участке по улице Юного Коммунара.

- Там мы решили пройти трамвайные пути открытым способом, хотя ранее намеревались «проколом». Там оказалась неподвижная бетонированная опора, и мы бы потеряли много времени. Но все обошлось. С управлением трамвая разработали график производства работ, совместно с ними работали. Планировали три дня, но справились за полтора суток и досрочно открыли движение.

После того, как закончится укладка труб строителям предстоит восстановить благоустройство территории. По словам Татьяны Матвеевой, благоустройство планируется завершить в этом году.


администрацияУУ теплоснабжение

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