Ушёл из жизни известный в Иркутске скульптор Евгений Скачков

Монументальные работы этого талантливого мастера хорошо знают иркутяне



12 августа ушёл из жизни скульптор, член Союза художников и Союза художников-ремесленников, член комиссии по топонимике и увековечению известных в городе людей и событий при администрации Иркутска Евгений Иванович Скачков.



- Монументальные работы этого талантливого мастера хорошо знают иркутяне: он автор скульптуры всадника у посёлка Усть-Ордынский, памятника врачам и медсестрам возле медицинского университета, скульптурных украшений для здания областного правительства, драматического театра и многих других достопримечательностей столицы Прибайкалья. Евгений Иванович является олицетворением целой эпохи. Его уход – невосполнимая потеря. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким, - сказал мэр Иркутска Руслан Болотов.



Евгений Скачков родился в 1945 года в городе Каменск-Уральский Свердловской области. Окончил энергетический техникум в Красноярске, работал на строительстве Красноярской ГЭС (1967-1970 гг.).



В Иркутск приехал в 1975 году. Евгений Иванович создавал мемориальные комплексы, барельефы и рельефы на зданиях, мемориальные доски, различную лепнину, монументы, декоративные скульптуры. Среди них декоративные скульптурные украшения для здания правительства Иркутской области и Хакасии, Иркутского Дома актёра, научной библиотеки (Белого дома), Иркутского железнодорожного вокзала и многие другие работы.





