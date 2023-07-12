В Бурятии 30 молодых сотрудников УФСИН приняли присягу

















В УФСИН России по Бурятии прошла торжественная церемония принятия присяги молодыми сотрудниками уголовно-исполнительной системы.На мемориальном комплексе «Умершим от ран в госпиталях Улан-Удэ в годы Великой Отечественной войны» на верность закону и народу Российской Федерации присягнули 30 молодых сотрудников.С принятием присяги и вступлением в ряды сотрудников федеральной службы исполнения наказаний поздравили заместитель начальника управления Алексей Кочетов, а также заместители начальников подведомственных учреждений.Молодым коллегам пожелали с честью и достоинством нести звание сотрудника уголовно-исполнительной системы и добросовестно выполнять возложенные на них служебные обязанности.