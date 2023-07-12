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В Бурятии 30 молодых сотрудников УФСИН приняли присягу

В Бурятии 30 молодых сотрудников УФСИН приняли присягу
Общество,  Фото:УФСИН по РБ
Церемония прошла возле военного памятника

В УФСИН России по Бурятии прошла торжественная церемония принятия присяги молодыми сотрудниками уголовно-исполнительной системы. 

На мемориальном комплексе «Умершим от ран в госпиталях Улан-Удэ в годы Великой Отечественной войны» на верность закону и народу Российской Федерации присягнули 30 молодых сотрудников.



С принятием присяги и вступлением в ряды сотрудников федеральной службы исполнения наказаний поздравили заместитель начальника управления Алексей Кочетов, а также заместители начальников подведомственных учреждений.

Молодым коллегам пожелали с честью и достоинством нести звание сотрудника уголовно-исполнительной системы и добросовестно выполнять возложенные на них служебные обязанности. 


УФСИН присяга

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