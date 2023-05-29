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Сотрудница УФСИН из Бурятии победила на чемпионате России

Сотрудница УФСИН из Бурятии победила на чемпионате России
Общество,  Фото:предоставлено УФСИН по РБ
Перед этим она выиграла чемпионат ФСИН России

Сотрудница УФСИН России по Бурятии, лейтенант внутренней службы Екатерина Турунхаева завоевала золотые медали на чемпионате ФСИН России по комплексному единоборству и на чемпионате России по самбо среди мастеров.

В чемпионате ФСИН России по комплексному единоборству, который состоялся в Московской области, спортсменка приняла участие в составе сборной УФСИН Бурятии. Екатерина стала победительницей в личном первенстве в весовой категории свыше 80 кг, выполнив норматив мастера спорта. Сборная Бурятии заняла четвёртое общекомандное место.

Став победительницей, Екатерина Турунхаева вошла в состав сборной ФСИН России по самбо и приняла участие в чемпионате России по самбо среди мастеров, который состоялся в городе Ржев Тверской области. Там она также завоевала золото в весовой категории свыше 80 кг.

38-летняя Екатерина Турунхаева проходит службу в уголовно-исполнительной системе Бурятии с 2022 года в должности инспектора филиала по Кабанскому району уголовно-исполнительной инспекции.

спорт самбо УФСИН чемпионат России

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