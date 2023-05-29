Сотрудница УФСИН из Бурятии победила на чемпионате России





Сотрудница УФСИН России по Бурятии, лейтенант внутренней службы Екатерина Турунхаева завоевала золотые медали на чемпионате ФСИН России по комплексному единоборству и на чемпионате России по самбо среди мастеров.В чемпионате ФСИН России по комплексному единоборству, который состоялся в Московской области, спортсменка приняла участие в составе сборной УФСИН Бурятии. Екатерина стала победительницей в личном первенстве в весовой категории свыше 80 кг, выполнив норматив мастера спорта. Сборная Бурятии заняла четвёртое общекомандное место.Став победительницей, Екатерина Турунхаева вошла в состав сборной ФСИН России по самбо и приняла участие в чемпионате России по самбо среди мастеров, который состоялся в городе Ржев Тверской области. Там она также завоевала золото в весовой категории свыше 80 кг.38-летняя Екатерина Турунхаева проходит службу в уголовно-исполнительной системе Бурятии с 2022 года в должности инспектора филиала по Кабанскому району уголовно-исполнительной инспекции.