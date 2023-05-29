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В Бурятии вновь прогнозируют чрезвычайно высокую пожарную опасность

В Бурятии вновь прогнозируют чрезвычайно высокую пожарную опасность
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Она ожидается в четырёх районах республики

В Бурятии объявили высокий, четвёртый класс пожарной опасности. В понедельник, 29 мая, её обещают в Джидинском, Заиграевском, Селенгинском и Северо-Байкальском районах.

Ещё в четырёх – Баргузинском, Баунтовском, Иволгинском и Курумканском – ожидается чрезвычайно высокая пожарная опасность V класса. В остальных – I, II и III-го. Об этом сообщает республиканское управление МЧС со ссылкой на гидрометцентр.

С 1 мая по всей Бурятии действует особый противопожарный режим. В это время запрещено разводить костры, сжигать сухую растительность и мусор. Под табу также – вход и въезд в леса. Жителей республики призывают соблюдать меры безопасности и быть предельно осторожными.

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