В Бурятии вновь прогнозируют чрезвычайно высокую пожарную опасность

Она ожидается в четырёх районах республики



В Бурятии объявили высокий, четвёртый класс пожарной опасности. В понедельник, 29 мая, её обещают в Джидинском, Заиграевском, Селенгинском и Северо-Байкальском районах.



Ещё в четырёх – Баргузинском, Баунтовском, Иволгинском и Курумканском – ожидается чрезвычайно высокая пожарная опасность V класса. В остальных – I, II и III-го. Об этом сообщает республиканское управление МЧС со ссылкой на гидрометцентр.



С 1 мая по всей Бурятии действует особый противопожарный режим. В это время запрещено разводить костры, сжигать сухую растительность и мусор. Под табу также – вход и въезд в леса. Жителей республики призывают соблюдать меры безопасности и быть предельно осторожными.



