Улан-удэнцев бесплатно накормят солдатской кашей и покажут им экипировку времён ВОВ

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В столице Бурятии отпразднуют День пограничника



В ближайшее воскресенье, 28 мая, все пограничники России будут отмечать свой профессиональный праздник. Сотрудники пограничного управления по Бурятии разделят его с гостями и жителями Улан-Удэ.



В честь этой даты 27 мая у памятника Николаю Петрову в сквере пограничников состоится митинг, посвящённый 105-ой годовщине образования погранслужбы России, принять участие в котором смогут все желающие. Мероприятие начнётся в 11:00.



А на следующий день в парке «Юбилейный» состоится выставка технических средств охраны границы, а также образцов стрелкового оружия и предметов экипировки времён Великой Отечественной войны. А ещё улан-удэнцев бесплатно накормят солдатской кашей – полевую кухню в зоне отдыха развернут с 14:00. В 17:00 начнется концерт с литературно-музыкальной композицией «Хранить державу – долг и честь!».



В пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Бурятии отмечают, что желающие связать свою жизнь со службой на границе могут получить всю необходимую информацию о поступлении в вузы ФСБ России и зачислении на военную службу по контракту в пограничные органы.





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