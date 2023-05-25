В столице Бурятии отпразднуют День пограничника
В ближайшее воскресенье, 28 мая, все пограничники России будут отмечать свой профессиональный праздник. Сотрудники пограничного управления по Бурятии разделят его с гостями и жителями Улан-Удэ.
В честь этой даты 27 мая у памятника Николаю Петрову в сквере пограничников состоится митинг, посвящённый 105-ой годовщине образования погранслужбы России, принять участие в котором смогут все желающие. Мероприятие начнётся в 11:00.
А на следующий день в парке «Юбилейный» состоится выставка технических средств охраны границы, а также образцов стрелкового оружия и предметов экипировки времён Великой Отечественной войны. А ещё улан-удэнцев бесплатно накормят солдатской кашей – полевую кухню в зоне отдыха развернут с 14:00. В 17:00 начнется концерт с литературно-музыкальной композицией «Хранить державу – долг и честь!».
В пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Бурятии отмечают, что желающие связать свою жизнь со службой на границе могут получить всю необходимую информацию о поступлении в вузы ФСБ России и зачислении на военную службу по контракту в пограничные органы.
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Улан-удэнцев бесплатно накормят солдатской кашей и покажут им экипировку времён ВОВ
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