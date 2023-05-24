Он пройдёт в окрестностях села Дутулур
7 июня в Бурятии состоится первый районный фестиваль «Наша черемша» среди ТОС Закаменского района. Его проведут в местности «Аэропорт» села Дутулур.
В программе фестиваля: конкурс «Лучший резчик черемши», творческие конкурсы, спортивные соревнования, мастер-классы по засолке черемши и приготовлению из неё различных блюд, «Шагай наадан» и бурятская национальная игра «Дунды», экскурсия по обновлённому селу Дутулур, ярмарка-продажа черемши, праздничный концерт и другие активности. Победители и призёры конкурсов и соревнований будут награждены дипломами, ценными и денежными призами.
Подробнее с условиями проведения фестиваля можно ознакомиться на официальном сайте муниципального образования «Закаменский район», сообщает пресс-служба районной администрации.
Возрастное ограничение: 0+.
В районе Бурятии проведут фестиваль черемши
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