В районе Бурятии проведут фестиваль черемши

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Он пройдёт в окрестностях села Дутулур



7 июня в Бурятии состоится первый районный фестиваль «Наша черемша» среди ТОС Закаменского района. Его проведут в местности «Аэропорт» села Дутулур.



В программе фестиваля: конкурс «Лучший резчик черемши», творческие конкурсы, спортивные соревнования, мастер-классы по засолке черемши и приготовлению из неё различных блюд, «Шагай наадан» и бурятская национальная игра «Дунды», экскурсия по обновлённому селу Дутулур, ярмарка-продажа черемши, праздничный концерт и другие активности. Победители и призёры конкурсов и соревнований будут награждены дипломами, ценными и денежными призами.



Подробнее с условиями проведения фестиваля можно ознакомиться на официальном сайте муниципального образования «Закаменский район», сообщает пресс-служба районной администрации.



Возрастное ограничение: 0+.

