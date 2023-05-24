В иркутском аэропорту у пассажира изъяли заражённую зиру









В международном аэропорту Иркутска в ручной клади у пассажира, прибывшего из Республики Кыргызстан, изъяли 300 граммов семян кумина (зиры).- В ходе лабораторных исследований обнаружен жизнеспособный карантинный объект - горчак ползучий (Acroptilon repens L.). Горчак ползучий (Acroptilon repens L.) является карантинным объектом для ЕАЭС, - сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.Изъятая партия продукции уничтожена. Кроме прочего, семена не сопровождались фитосанитарным сертификатом.Горчак ползучий – многолетнее корнеотпрысковое растение, является одним из самых злостных и трудноискоренимых карантинных сорняков.Злостное карантинное сорное растение, засоряющее посевы всех культур. Сорняк вредит зерновым, пропашным, культурам, посевам клевера, люцерны, хлопчатнику, огородным и техническим культурам. При сильном засорении полностью вытесняет другие растения и резко снижает или совсем уничтожает урожай сельскохозяйственных культур. Причина гибели культурных растений – сильное иссушение и истощение почвы горчаком, а также выделение его корнями токсинов. Растения горчака имеют горький привкус, поэтому примесь его в зерне, зеленой массе, сене или соломе значительно снижает качество кормов.Борьба с горчаком осуществляется комплексом агротехнических и химических мероприятий.