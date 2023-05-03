Май в окрестностях Байкала назвали фантастичным
В рамках Дня весенних акварелей, российский сервис бронирования жилья для отдыха «Твил.ру» провёл в соцсетях опрос: «Какой город кажется нашим подписчикам самым живописным в начале мая?». В десятку таких городов попал Улан-Удэ, сообщает пресс-служба министерства туризма РБ.
Столица Бурятии оказалась на девятом месте. Что же касается остальных результатов, то на первое место с большим отрывом вышла Ялта. За ней Казань, Краснодар, Владивосток, Владимир, Калуга, Смоленск и Ростов-на-Дону.
- Май в этих местах фантастичен: на Байкале заканчивается ледовый сезон, а вокруг можно наблюдать буйное цветение первоцветов. Такое зрелище не стоит пропускать, чтобы не опоздать на всю весну! - пишет «Твил.ру».
Улан-Удэ вошёл в майскую десятку живописных городов России
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