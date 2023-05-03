03 мая

02 мая

Популярное

Улан-Удэ вошёл в майскую десятку живописных городов России

Улан-Удэ вошёл в майскую десятку живописных городов России
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Май в окрестностях Байкала назвали фантастичным

В рамках Дня весенних акварелей, российский сервис бронирования жилья для отдыха «Твил.ру» провёл в соцсетях опрос: «Какой город кажется нашим подписчикам самым живописным в начале мая?». В десятку таких городов попал Улан-Удэ, сообщает пресс-служба министерства туризма РБ.

Столица Бурятии оказалась на девятом месте. Что же касается остальных результатов, то на первое место с большим отрывом вышла Ялта. За ней Казань, Краснодар, Владивосток, Владимир, Калуга, Смоленск и Ростов-на-Дону.

- Май в этих местах фантастичен: на Байкале заканчивается ледовый сезон, а вокруг можно наблюдать буйное цветение первоцветов. Такое зрелище не стоит пропускать, чтобы не опоздать на всю весну! - пишет «Твил.ру».
Бурятия Улан-Удэ туризм

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Бурятия примет всероссийский финал олимпиады по Байкаловедению
Бурятия примет всероссийский финал олимпиады по Байкаловедению
Общество, 03.05.2023
Федеральный этап состоится в начале сентября
В Туве хотят учредить День государственного флага республики
В Туве хотят учредить День государственного флага республики
Общество, 03.05.2023
Правительство региона поддержало инициативу об учреждении нового праздника
В Иркутской области планируют создать сквер военной техники
В Иркутской области планируют создать сквер военной техники
Общество, 03.05.2023
В Саянске хотят благоустроить военно-патриотический парк
Улан-Удэ вошёл в майскую десятку живописных городов России
Улан-Удэ вошёл в майскую десятку живописных городов России
Общество, 03.05.2023
Май в окрестностях Байкала назвали фантастичным
Названы победители конкурса рисунков бурятских ножей
Названы победители конкурса рисунков бурятских ножей
Общество, 03.05.2023
Они получат серебряные обереги от Жигжита Баясхаланова
Учёные Бурятии разработали средство для лечения ран и ожогов
Учёные Бурятии разработали средство для лечения ран и ожогов
Общество, 03.05.2023
Его эффективность сравнима с известными фармацевтическими препаратами
В Байкальском регионе создадут школьную научно-образовательную ассоциацию
В Байкальском регионе создадут школьную научно-образовательную ассоциацию
Общество, 03.05.2023
В Бурятии обсудили перспективы МНОЦ «Байкал» на 2023 год
В 2023 году Монголию посетили более 76 тысяч граждан России
В 2023 году Монголию посетили более 76 тысяч граждан России
Общество, 03.05.2023
Это более половины от всех посетивших страну с начала года туристов
Иркутянка завоевала три медали первенства Европы по шашкам
Иркутянка завоевала три медали первенства Европы по шашкам
Общество, 03.05.2023
Спортсменка выступала в категории девочек до 9 лет
Теннисисты Бурятии стали абсолютными победителями «Кубка Дружбы»
Теннисисты Бурятии стали абсолютными победителями «Кубка Дружбы»
Общество, 03.05.2023
Международные соревнования прошли в посёлке Агинское
Гимнасты Бурятии стали призёрами первенства в Приамурье
Гимнасты Бурятии стали призёрами первенства в Приамурье
Общество, 03.05.2023
Спортсменам удалось завоевать 4 награды
В Бурятии определили чемпиона по чтению вслух
В Бурятии определили чемпиона по чтению вслух
Общество, 03.05.2023
За титул боролись старшеклассники республики
Улан-удэнец завоевал награду всеяпонского турнира
Улан-удэнец завоевал награду всеяпонского турнира
Общество, 03.05.2023
Российские спортсмены успешно выступили в стране Восходящего Солнца
Боксёр из Бурятии участвует в чемпионате мира по боксу
Боксёр из Бурятии участвует в чемпионате мира по боксу
Общество, 03.05.2023
Георгий Кушиташвили завершил первый бой турнира уверенной победой
В Забайкалье на борьбу с пожарами отправили 50 хабаровских спасателей
В Забайкалье на борьбу с пожарами отправили 50 хабаровских спасателей
Общество, 03.05.2023
Их отправят в районы с наиболее сложной пожароопасной обстановкой

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^