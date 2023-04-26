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В школе в Бурятии увековечили память погибшего участника СВО

В школе в Бурятии увековечили память погибшего участника СВО
Общество,  Фото:предоставлено Минобрнауки РБ
Велингтон Маланов был выпускником Элысунской школы

В Элысунской общеобразовательной школе в Курумканском районе Бурятии установили мемориальную доску в память о своём выпускнике Маланове Велингтоне Эрдыниевиче. Гвардии младший сержант погиб в ходе СВО.

Как сообщили в минобрнауки Бурятии,митинг, посвящённый открытию мемориальной доски, состоялся 15 апреля. В этот день собравшиеся почтили память своего земляка.


Велингтон Эрдыниевич родился 18 июня 1998 года в селе Элэсун Курумканского района, был старшим сыном в семье.

Как рассказали его учителя, Велингтон за время учёбы зарекомендовал себя как способный и активный ученик. Особый интерес проявлял к предметам естественно-математического цикла, занимался исследовательской деятельностью, принимал активное участие в районных научно-практических конференциях и олимпиадах.

Окончил Бурятский республиканский педагогический колледж. Проходил педагогическую практику в школе № 42 в Улан-Удэ и Барагханской средней школе. Работал вожатым в лагере «Дружба». В колледже занимался рукопашным боем, становился победителем республиканского турнира по среди юниоров. Посещал занятия по вольной борьбе в спортивном клубе «Динамо». В свободное время любил играть в футбол. Велингтон был общительным, надежным и справедливым другом, пользовался уважением среди своих сверстников. Был непререкаемым авторитетом для своих младших братьев.

С 2018 года по 2021 год Велингтон проходил военную службу в городе Уссурийск. Награждён медалью «Участнику маневров войск «Восток-2018», был участником Уссурийского парада в День Победы. За образцовое выполнение воинского долга Велингтона привлекали к работе по призыву новобранцев в городах Москва, Санкт-Петербург, Балашиха, Саратов, Иркутск, Чита, остров Сахалин.

В последнее время младший сержант проходил службу во взводе парашютно-штурмового батальона ВДВ. Погиб в ходе спецоперации в 2022 году. Награждён орденом Мужества посмертно. 
смерть школы

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