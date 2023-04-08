В музее Улан-Удэ открылась выставка картин петербургских художников

«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с открытия выставочного проекта



В зале художественного музея имени Сампилова открылся уникальный выставочный проект «Живая линия образа» (возрастное ограничение 12+), который объединил три полноценные персональные выставки представителей ленинградской академической художественной школы: Андрея Бодрова, его учителя Леонида Башкова, известного петербургского мастера книжной графики, и Юлии Далецкой, талантливой художницы, иллюстратора.



Ленинградская-петербургская школа графики знакома каждому, кто знает и любит историю, культуру северной столицы. Это понятие подразумевает высокий уровень профессионализма и особый взгляд на мир, особый характер его осмысления, творческая и, одновременно, интеллигентная его интерпретация.



- Оно «выковывалось» десятилетиями и даже веками. За спинами современных мастеров графики Петербурга стоят известные имена художников «Мира искусства» и не только они. Эксперименты и достижения русского авангарда, отзывчивость реалистов периода социалистического реализма и, наконец, стилистический плюрализм всей 2-й половины ХХ века открывают невиданные просторы для реализации творческих устремлений современных художников, - сообщили в музее.



На выставке представлено более 160 наиболее известных работ мастеров, снискавших славу не только в России, но и за рубежом, и выполненных в разных жанрах графического искусства – книжная иллюстрация, пейзаж, портрет, натурные зарисовки.

