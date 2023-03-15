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В Бурятии создаётся библиотека эвенкийских сказок

В Бурятии создаётся библиотека эвенкийских сказок
Общество,  Фото:ГРЦЭК «Арун»
Знатоки эвенкийского языка читают их на родном диалекте

В Бурятии создают библиотеку аудио- и видеозаписей сказок эвенков на эвенкийском языке. Проект носит название «Аят гундикал» - «Говорим красиво». Народные сказки читают знатоки эвенкийского языка из сельских районов республики.

- Сегодня владение эвенкийским языком очень слабое. Многие эвенки не знают свой язык. Затрудняются с произношением. Зафиксировать правильное произношение – основная цель этого проекта. Сказки, которые читают наши участницы, чаще это уже изданные, но на другом диалекте. Наши знатоки читают их на родном диалекте. Таким образом произведение становится понятнее и ближе эвенкам Бурятии, - рассказала автор проекта Надежда Шеметова, директор республиканского центра эвенкийской культуры «Арун».

В этом году, осенью состоится фестиваль «Эвенкийский нимнгакан», где на суд зрителей будут представлены спектакли на эвенкийском языке. Фестиваль традиционно проходит раз в два года. Проект «Аят гундикал» призван помочь самодеятельным артистам в постановках, в работе с фольклорным материалом.

Первыми участницами проекта стали Евдокия Баханова и Татьяна Вачеланова из села Улюнхан Курумканского района Бурятии. Пожилые женщины с детства свободно владеют родным языком, в Бурятии таких людей осталось очень мало.

- Эвенкийский язык мы знаем с детства, от наших родителей, дедушек и бабушек, - пояснили Евдокия Баханова и Татьяна Вачеланова.

Обе женщины принимают активное участие в этнокультурных мероприятиях эвенков Курумканского района, выступают в фольклорной группе ансамбля. 10 марта были записаны первые сказки на эвенкийском языке. Подготовленные видеоролики будут выкладываться на сайте центра «Арун», сообщает его пресс-служба.
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