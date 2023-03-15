Знатоки эвенкийского языка читают их на родном диалекте
В Бурятии создают библиотеку аудио- и видеозаписей сказок эвенков на эвенкийском языке. Проект носит название «Аят гундикал» - «Говорим красиво». Народные сказки читают знатоки эвенкийского языка из сельских районов республики.
- Сегодня владение эвенкийским языком очень слабое. Многие эвенки не знают свой язык. Затрудняются с произношением. Зафиксировать правильное произношение – основная цель этого проекта. Сказки, которые читают наши участницы, чаще это уже изданные, но на другом диалекте. Наши знатоки читают их на родном диалекте. Таким образом произведение становится понятнее и ближе эвенкам Бурятии, - рассказала автор проекта Надежда Шеметова, директор республиканского центра эвенкийской культуры «Арун».
В этом году, осенью состоится фестиваль «Эвенкийский нимнгакан», где на суд зрителей будут представлены спектакли на эвенкийском языке. Фестиваль традиционно проходит раз в два года. Проект «Аят гундикал» призван помочь самодеятельным артистам в постановках, в работе с фольклорным материалом.
Первыми участницами проекта стали Евдокия Баханова и Татьяна Вачеланова из села Улюнхан Курумканского района Бурятии. Пожилые женщины с детства свободно владеют родным языком, в Бурятии таких людей осталось очень мало.
- Эвенкийский язык мы знаем с детства, от наших родителей, дедушек и бабушек, - пояснили Евдокия Баханова и Татьяна Вачеланова.
Обе женщины принимают активное участие в этнокультурных мероприятиях эвенков Курумканского района, выступают в фольклорной группе ансамбля. 10 марта были записаны первые сказки на эвенкийском языке. Подготовленные видеоролики будут выкладываться на сайте центра «Арун», сообщает его пресс-служба.
В Бурятии создаётся библиотека эвенкийских сказок
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Были награждены председатели ТОС в Кяхтинском районе
В его рамках запустят этнотуры по поселениям татар в республике
Его построят в Заиграевском районе
Знатоки эвенкийского языка читают их на родном диалекте
В столице республики подвели итоги городского конкурса «Би Буряад»
С днём рождения поздравили Фетинью Истомину
Дефицит сохраняется, несмотря на повышение зарплаты до 55 тысяч
В ближайшее время им предстоит защитить свои работы в онлайн-формате
В республике стартовал региональный этап всероссийского конкурса
Лучшими спортсменами стали Людмила Воронцова, Андрей Рассадин, Александр Усольцев и Татьяна Андриевская
Передачи будут выходить в социальных сетях два раза в месяц
Общественники разочаровались во властях, которые никак не могут привести их в порядок
Она проработала два с лишним месяца
Они выполняют серию учебных подрывов на берегах рек и водоёмов
Монумент в сквере обгадили голуби