Раздельный сбор мусора планируют ввести во всех регионах

Пока для этого не хватает контейнеров



Заместитель главы Минприроды Дмитрий Тетенькин сообщил об этом на совещании Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Исключение сделают только для новых регионов, сообщает пресс-служба СФ.

В 2022 году в субъектах РФ закупили почти 80 тысяч контейнеров для сортировки разных видов отходов на общую сумму в полтора миллиарда рублей. Пока раздельный сбор мусора практикуется в 45 регионах.

Одна из поддержки регионов из средств федерального бюджета - предоставление им субсидий на приобретение этих контейнеров для раздельного сбора мусора. Это стало хорошим стимулом для субъектов Федерации, считает Тетенькин.

- Если, входя в эту меру поддержки, мы имели половину субъектов РФ, которые планировали заниматься раздельным накоплением на своих территориях, то на сегодняшний день констатируем, что это все субъекты РФ за исключением новых регионов. Но мы тоже активно помогаем, - сказал замминистра.

В регионах, где введен раздельный сбор мусора, его сортировка и перемещение в специальные контейнеры может стать обязательной с 1 января 2026 года. За несоблюдение порядка будут штрафовать, сообщала пресс-служба Минприроды России. Но постановление пока не принято.

При этом жители по-прежнему смогут относить макулатуру, банки, бутылки и другие отходы в пункты сбора или в устройства, принимающие полезный мусор в обмен на вознаграждение. Конкретные правила раздельного сбора установят сами регионы.