Это допуск к сдаче основного государственного экзамена (ОГЭ)
Сегодня, 8 февраля, девятиклассники школ Бурятии проходят итоговое собеседование по русскому языку. Это допуск к сдаче основного государственного экзамена (ОГЭ) - формы итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования.
На итоговое собеседование явились более 14 тысяч учащихся, сообщили в минобрнауки Бурятии.
Собеседование проходит в очном формате, задания на проверку навыков устной речи. Во время проведения собеседования ведется аудиозапись, на выполнение участнику отводится в среднем 15-16 минут. Оценивается итоговое собеседование экспертом по системе зачёт/незачёт.
Для участников с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов продолжительность экзамена увеличивается на 30 минут.
Для тех, кто получит незачёт или не явится на экзамен по уважительным причинам, предусмотрены дополнительные сроки сдачи – 15 марта и 15 мая.
14 тысяч девятиклассников в Бурятии сдают итоговое собеседование по русскому языку
Общество, Фото:
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