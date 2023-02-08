14 тысяч девятиклассников в Бурятии сдают итоговое собеседование по русскому языку

Это допуск к сдаче основного государственного экзамена (ОГЭ)



Сегодня, 8 февраля, девятиклассники школ Бурятии проходят итоговое собеседование по русскому языку. Это допуск к сдаче основного государственного экзамена (ОГЭ) - формы итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования.



На итоговое собеседование явились более 14 тысяч учащихся, сообщили в минобрнауки Бурятии.



Собеседование проходит в очном формате, задания на проверку навыков устной речи. Во время проведения собеседования ведется аудиозапись, на выполнение участнику отводится в среднем 15-16 минут. Оценивается итоговое собеседование экспертом по системе зачёт/незачёт.



Для участников с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов продолжительность экзамена увеличивается на 30 минут.



Для тех, кто получит незачёт или не явится на экзамен по уважительным причинам, предусмотрены дополнительные сроки сдачи – 15 марта и 15 мая.



