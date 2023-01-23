В день открытия для осуждённых провели мастер-класс
В исправительной колонии №7 в Улан-Удэ в вечерней школы состоялось торжественное открытие спортивного зала для гимнастики.
На мероприятии присутствовали администрация школы, учителя, сотрудники отдела по воспитательной работе с осуждёнными и учащиеся школы из числа осуждённых.
После торжественного перерезания красной ленты, в зале состоялся мастер-класс для осуждённых по гимнастике, который провела директор школы Елена Мальцева.
В рамках школьного проекта «Спорт – норма жизни», педагоги школы планируют провести для осуждённых встречи со спортсменами, мастер-классы и различные соревнования, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
В улан-удэнской колонии появился зал для гимнастики
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