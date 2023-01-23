В улан-удэнской колонии появился зал для гимнастики

Общество, Фото: УФСИН по РБ

В день открытия для осуждённых провели мастер-класс



В исправительной колонии №7 в Улан-Удэ в вечерней школы состоялось торжественное открытие спортивного зала для гимнастики.



На мероприятии присутствовали администрация школы, учителя, сотрудники отдела по воспитательной работе с осуждёнными и учащиеся школы из числа осуждённых.



После торжественного перерезания красной ленты, в зале состоялся мастер-класс для осуждённых по гимнастике, который провела директор школы Елена Мальцева.



В рамках школьного проекта «Спорт – норма жизни», педагоги школы планируют провести для осуждённых встречи со спортсменами, мастер-классы и различные соревнования, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

