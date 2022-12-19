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Эвенкийский Дед Мороз поселился в Ангарской деревне в Братске

Эвенкийский Дед Мороз поселился в Ангарской деревне в Братске
Общество,  Фото:"Вести-Иркутск"
Первых гостей он примет 21 декабря

В Ангарской деревне в городе Братск туристов и местных жителей теперь приветствует Эвенкийский Дед Мороз. Ангарская деревня – это этнографический музей под открытым небом, расположенный на берегу реки Ангары в Братске. Об этом сообщается в сюжете «Вести-Иркутск».

Эвенкийский Дед Мороз живет в специальном чуме— коническом шалаше из жердей, покрытом оленьими шкурами. У него есть даже свой шаманский бубен. Дед Мороз с его помощью будет проводить новогодние обряды и поздравления.

-Своего Деда Мороза в эвенкийской культуре нет. Пришлось позаимствовать в русской. Зато есть Дух холода — ему также нужно делать подношения и проводить народные обряды, чтобы зима была не слишком суровой. А вот Новый год — Мучун — эвенки обычно празднуют в начале лета, - рассказали помощники Эвенкийского Деда Мороза.

Познакомиться с эвенкийским Дедом Морозом и даже получить персональный совет в Ангарской деревне в Братске можно будет все новогодние праздники. Первых гостей Дед Мороз примет 21 декабря (0+).
эвенки Дед Мороз

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